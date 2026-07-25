Военно-политическое руководство Украины причастно к теракту ВСУ в Кирилловке Запорожской области, подчеркнула в беседе с ТАСС омбудсмен в ЛНР Анна Сорока.
«(Украинские власти. — RT) не могли не знать о планах по совершению этого и других терактов, направленных, в первую очередь, против мирных жителей Российской Федерации», — сказала она.
Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя удар ВСУ по Кирилловке в Запорожской области, назвал украинские власти кровавым террористическим режимом.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил RT, что Киев не может победить на фронте, поэтому ведёт террористическую войну против мирного населения.
По последним данным, в результате атаки на Кирилловку погибли 12 человек, четверо из них — дети. Число пострадавших — 19.