Косторная — об уходе Петросян от Тутберидзе: поддерживаю её, успокаиваю

«На связи с Аделией, мы хорошо общаемся. Я её поддерживаю, успокаиваю. Думаю, что она сильная спортсменка. Она обязательно реализует себя, покажет с разных сторон. Всеми руками и ногами буду её поддерживать», — приводит её слова StarHit.