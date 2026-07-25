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Косторная — об уходе Петросян от Тутберидзе: поддерживаю её, успокаиваю

Российская фигуристка Алёна Косторная высказалась об уходе Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе.

Российская фигуристка Алёна Косторная высказалась об уходе Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе.

«На связи с Аделией, мы хорошо общаемся. Я её поддерживаю, успокаиваю. Думаю, что она сильная спортсменка. Она обязательно реализует себя, покажет с разных сторон. Всеми руками и ногами буду её поддерживать», — приводит её слова StarHit.

Об уходе Петросян из команды Тутберидзе стало известно 20 июля.

Аделия трижды выигрывала чемпионат России и финал национального Гран-при. На Олимпийских играх 2026 года в Италии она заняла шестое место в женском одиночном катании.

Ранее Журова заявила, что Петросян нет никакого смысла менять спортивное гражданство.