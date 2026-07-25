Косторная — об уходе Петросян от Тутберидзе: поддерживаю её, успокаиваю

Российская фигуристка Алёна Косторная высказалась об уходе Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе.
«На связи с Аделией, мы хорошо общаемся. Я её поддерживаю, успокаиваю. Думаю, что она сильная спортсменка. Она обязательно реализует себя, покажет с разных сторон. Всеми руками и ногами буду её поддерживать», — приводит её слова StarHit.
Об уходе Петросян из команды Тутберидзе стало известно 20 июля.
Аделия трижды выигрывала чемпионат России и финал национального Гран-при. На Олимпийских играх 2026 года в Италии она заняла шестое место в женском одиночном катании.
Ранее Журова заявила, что Петросян нет никакого смысла менять спортивное гражданство.