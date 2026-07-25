Посол Кувейта в США назвала ложными сообщения об ударах эмирата по Ирану

В Кувейте опровергли сообщения СМИ о якобы нанесении силами эмирата ударов по территории Ирана.
Как пишет Sky News Arabia, посол Кувейта в Соединённых Штатах шейха Аз-Зейн ас-Сабах направила официальное письмо в редакцию The Wall Street Journal в ответ на публикацию. По её словам, изложенные в материале утверждения «не имеют ничего общего с действительностью».
Посол подчеркнула, что Кувейт не участвовал в каких-либо военных операциях против Ирана и не давал разрешения на использование своей территории, а также воздушного пространства или территориальных вод для нанесения ударов по соседним государствам.
Она также призвала газету исправить публикацию, отметив, что точность освещения подобных событий имеет важное значение для сохранения региональной стабильности.
Ранее в The Wall Street Journal писали, что Бахрейн и Кувейт в начале месяца тайно нанесли авиаудары по военным объектам на территории Ирана.