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КСИР заявил, что Британия станет законной целью Ирана при поддержке США

КСИР: Британия может стать законной целью Ирана, если поддержит действия США.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. КСИР заявил, что Британия может стать законной целью Ирана, если будет поддерживать военные действия США против страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.

«Представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил в субботу, что Великобритания станет “определенной и законной целью”, если поддержит США в любой войне против Тегерана», — говорится в сообщении агентства.

Представитель КСИР, в частности, заявил, что американские силы недавно использовали британские аэродромы.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявлял, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

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