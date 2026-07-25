Армения и Иран обсудили строительство второго моста через реку Аракс

ЕРЕВАН, 25 июл — РИА Новости. Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян обсудил в субботу с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садеги перспективы строительства второго моста через пограничную реку Аракс, сообщает пресс-служба армянского ведомства.
Отмечается, что встреча состоялась в рамках визита Худатяна в Иран.
«В ходе встречи был обсужден вопрос, касающийся инициативы строительства второго моста на армяно-иранской государственной границе через реку Аракс. Было отмечено, что ее реализация повысит транспортную пропускную способность между двумя странами и будет способствовать дальнейшему развитию экономического сотрудничества», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Худатян с удовлетворением отметил прогресс в процессе строительства в Армении участка дороги Каджаран-Агарак близ границы с Ираном. По словам министра, Иран участвует в инфраструктурных программах Армении, что свидетельствует о прочном экономическом сотрудничестве и дружественных отношениях, сложившихся между двумя странами.
«Во время встречи, помимо вопросов, касающихся дорожного строительства, были обсуждены также вопросы сотрудничества в сферах транспорта и авиации. Стороны договорились предпринять необходимые шаги по увеличению объемов грузоперевозок между двумя странами», — заявили в пресс-службе.