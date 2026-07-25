Хет‑трик Мичкова, шайба Овечкина, сейвы Аскарова и 50 млн на благотворительность: как прошёл Матч года в Петербурге

«Если есть возможность, то надо помогать. У меня и свой фонд есть, где я помогаю своими деньгами. А тут есть спонсоры у мероприятия, так что это всегда хорошо. Мне кажется, что таково моё ощущение жизни. И я пытаюсь ему следовать, пока есть такие запасы», — объяснил другой организатор Артемий Панарин.