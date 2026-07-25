Хет‑трик Мичкова, шайба Овечкина, сейвы Аскарова и 50 млн на благотворительность: как прошёл Матч года в Петербурге

Команда Михаила Сергачёва одержала победу над коллективом Артемия Панарина в «Матче года», который впервые состоялся в Санкт‑Петербурге на «СКА‑Арене». Одним из главных героев встречи стал Матвей Мичков. Нападающий «Филадельфии» забросил три шайбы, причём одну из них — в стиле лакросса. Но это не спасло его и партнёров от обидного поражения. Соперникам удалось организовать невероятный камбэк, в том числе благодаря точному броску Александра Овечкина. В серии буллитов ключевыми стали спасения Ярослава Аскарова и гол Алексея Протаса. При этом участникам матча удалось собрать 50 млн рублей на благотворительность.
Матч года с участием звёзд НХЛ и КХЛ в отсутствие возможности выступать в международных соревнованиях превратился в важнейшее событие для отечественного хоккея. Ранее встречи дважды состоялись в Москве на «ЦСКА-Арене» и вызвали ажиотаж.
Теперь же игру решили впервые провести в Санкт-Петербурге на огромной «СКА-Арене», которая точно могла вместить практически всех желающих. Один из организаторов Михаил Сергачёв не скрывал радости, что удалось договориться.
«СКА-Арена» — самая большая в мире, 20 с лишним тысяч человек получат удовольствие. Арена выглядит очень масштабно. Все знают про стадион в Монреале, где стоишь на льду и не видишь потолок, верхние ряды. Примерно то же самое испытываешь и на «СКА-Арене». Когда она заполнится, будет весело«, — цитирует защитника “Р-Спорт”.
Главной же задачей оставался сбор средств на благотворительность. В 2025-м удалось выручить 30 млн рублей.
«Если есть возможность, то надо помогать. У меня и свой фонд есть, где я помогаю своими деньгами. А тут есть спонсоры у мероприятия, так что это всегда хорошо. Мне кажется, что таково моё ощущение жизни. И я пытаюсь ему следовать, пока есть такие запасы», — объяснил другой организатор Артемий Панарин.
Помимо места проведения, важнейшее изменение касалось самого формата. В прошлом году игроки из НХЛ разгромили соперников из КХЛ со счётом 15:3. После этого решили организовать систему драфта со смешанными составами. По словам Панарина, идею подал лично Александр Овечкин.
Все хоккеисты поделились на команды Сергачёва и Панарина под руководством генеральных менеджеров Ильи Ковальчука и Сергея Фёдорова.
«Если отталкиваться от прошлогоднего матча, то формирование состава через драфт — хороший формат. Особенно для молодых ребят — им поиграть с энхаэловцами — это большой задел, думаю, это будет им интересно, очень полезный опыт», — цитирует Фёдорова Sports.ru.
В итоге коллективы собрали капитаны и генменеджеры при помощи нейросетей. И только Овечкина не выбирали — он сам вытянул шар со своей фамилией. В итоге форвард «Вашингтона» оказался в команде Сергачёва вместе с Ильёй Сорокиным, Егором Яковлевым, Павлом Бучневичем, Василием Подколзиным, Кириллом Марченко и другими. А в её тренерский штаб попал экс-наставник СКА Роман Ротенберг.
«Спасибо Александру Овечкину, Михаилу Сергачёву и Артемию Панарину за приглашение и возможность принять участие в этом масштабном событии. “Матч года” — не просто игра лучших хоккеистов России, но и большое доброе дело: средства от продажи билетов будут направлены в благотворительные фонды», — написал специалист в своём Telegram-канале.
В команду Панарина вошли Игорь Шестёркин, Сергей Бобровский, Дмитрий Орлов, Александр Никишин, Матвей Мичков, Кирилл Капризов, Вадим Шипачёв, Валерий Ничушкин и другие.
Перед началом самой игры на арене была запланирована масса активностей. А на льду для них приготовили множество сюрпризов. Например, Панарин и Сергачёв выехали на лёд прямо на машине. После чего голос регистратора произнёс: «Вы прибыли в место назначения. СКА-Арена. Санкт-Петербург». А сам матч предваряло великолепное шоу.
Артемий Панарин и Михаил Сергачёв.
РИА Новости.
© Алексей Даничев.
Главное событие началось довольно неспешно. Ощущалось, что звёздам требовалось время, чтобы наладить взаимопонимание в необычных для себя сочетаниях. Игра шла практически без пауз.
Инициативой владела команда Панарина, но оппоненты отвечали контратаками. Кому не требовалось привыкать к новым партнёрам — так это Овечкину и Алексею Протасу из «Вашингтона». В дебюте дуэт из «Вашингтона» убежал вдвоём против двоих соперников, но не сумел довести дело до конца. А чуть позже молодой Егор Сурин не попал в створ из правого круга.
Коллектив Панарина ответил куда более опасным моментом, когда Михаил Мальцев расстреливал Сорокина в упор, но тот успел переместиться и свёл щитки. А на 16-й минуте давление принесло свои плоды. Подопечные Олега Знарка и Игоря Ларионова отличились дважды за 36 секунд. Сначала Мичков воспользовался отличной передачей Максима Шалунова с неудобной руки и не оставил шансов Сорокину. Затем Василий Подколзин забил с пятака.
Но оппоненты не думали сдаваться и ещё до перерыва перевернули ход противостояния. Начало камбэку положил отличный сольный проход Прохора Полтапова, увенчавшийся аккуратным броском между щитков Бобровскому. Тут же Сурин заработал буллит и предложил исполнить его Овечкину. Тот отказался. А сам форвард «Локомотива» не сумел реализовать стандарт.
Однако команду Сергачёва было уже не остановить. А самое главное — разозлился Овечкин, упустивший несколько отличных шансов. Зато они вдвоём с Протасом помогли отличиться Дмитрию Симашеву — 2:2. А за 46 секунд до сирены подопечные Виктора Козлова вовсе вырвались вперёд. Марченко в этом эпизоде сделал всё сам: обработал шайбу коньком после паса из глубины и бросил низом в дальний, не дожидаясь, когда Бобровский сократит дистанцию.
Началу второго периода предшествовала церемония награждения Вадима Шипачёва. Овечкин, Панарин и Сергачёв вручили ему часы в память о 1000-м очке в КХЛ.
Великолепным подарком для ветерана стала и игра его партнёров в этом отрезке, которые отличились шесть раз. Причём начался он с очередного гола команды Сергачёва. Максим Дорожко не только не позволил оппоненту реализовать выход один на один, но и начал результативную атаку. Марченко воспользовался отменным пасом из глубины, вырвался на рандеву с Никитой Серебряковым и выстрелил в ближний угол с рикошетом от штанги.
Далее коллектив Панарина было не остановить. Менее двух минут хватило, чтобы восстановить равновесие. Павел Минтюков точно бросил с неудобной руки, а Александр Никишин прошил вратаря аккуратным кистевым.
В середине периода подопечные Знарка и Ларионова вовсе разнесли соперников. Они постоянно контролировали шайбу и действовали на более высоких скоростях. Вскоре их вывел вперёд Мичков. Затем Рушан Рафиков замкнул прострел Подколзина с острого угла. А на 33-й минуте наконец забил сам Панарин. Артемий поставил точку в эффектной комбинации с участием Капризова и Шипачёва.
Настоящий же шедевр сотворил Мичков, который объехал ворота, поднял шайбу на крюк и отправил её в ближний угол. Есть лакросс! Более того, чуть позже Максим Цыплаков не реализовал буллит. Соперники ответили лишь голом Сергачёва — 8:5.
Капитан словно разбудил партнёров. Тем более просто не имел права не отличиться Овечкин. Уже спустя 47 секунд после возобновления встречи он забил. Нападающий «Вашингтона» должен благодарить за это Сурина, который выкатился из-за ворот и отдал отменную передачу на партнёра.
Александр Овечкин.
© Алексей Даничев.
Воодушевившись, фиолетовые сотворили камбэк. Сначала юный Матвей Гридин совершил перехват на чужой синей линии и нанёс кистевой без шансов для Серебрякова. А затем уже активный Сурин восстановил равновесие — 8:8.
Лишь пропустив трижды подряд, команда Панарина разозлилась и быстро опять вырвалась вперёд. После отличного прострела Мичкова Дмитрию Яшкину оставалось не промахнуться.
Далее на «СКА-Арене» пошёл хоккей на высочайших скоростях. Овечкин и компания не желали сдаваться и прижали оппонентов к воротам. Однако выше всяких похвал действовал Серебряков. Чего стоит эпизод, когда Гридин уже объехал ворота и послал снаряд в ближний, но вратарь «Авангарда» чудом выловил его ловушкой.
Однако за две минуты до сирены давление фиолетовых всё-таки принесло свои плоды. После наброса Александра Романова от левого борта шайба угодила в соперника и залетела в сетку.
В итоге судьба противостояния решилась в серии буллитов, которая превратилась в феерию голкиперов. Аскаров и Серебряков упорно не желали пропускать. Многие пытались обыграть их, но вратари читали подобные замыслы. Не забил даже Овечкин. В отличие от других хоккеистов он мощно бросил под перекладину, но не попал.
Зато его одноклубник Протас стал единственным игроком, кому удалось реализовать свою попытку. Белорус выкатился на ворота и с неудобной руки послал шайбу в «домик» Серебрякову.
Таким образом, команда Сергачёва одержала крайне непростую волевую победу над коллективом Панарина в серии буллитов. Остаётся констатировать, что идея с драфтом себя полностью оправдала. Зрители увидели яркий результативный хоккей.
А самое главное — удалось собрать 50 млн. рублей на благотворительность. Это значительно больше, чем в прошлом году.