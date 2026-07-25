Легкоатлетка Михайлович потратила 40 тыс. рублей на билеты для болельщиков на чемпионат России

«Я просто опубликовала в своём канале пост, что готова купить билеты тем, кто напишет в комментариях. Не у всех есть возможность, много маленьких детишек хочет прийти. Кто написал, тем купила. Билеты стоили 500 рублей, на центральную трибуну — 1000. Получилось билетов 50 или даже побольше, тысяч 40 потратила. Мне не жалко», — приводит её слова СЭ.