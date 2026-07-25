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Легкоатлетка Михайлович потратила 40 тыс. рублей на билеты для болельщиков на чемпионат России

Бегунья Алёна Михайлович рассказала, что сама приобрела билеты на чемпионат России по лёгкой атлетике для болельщиков.

Бегунья Алёна Михайлович рассказала, что сама приобрела билеты на чемпионат России по лёгкой атлетике для болельщиков.

«Я просто опубликовала в своём канале пост, что готова купить билеты тем, кто напишет в комментариях. Не у всех есть возможность, много маленьких детишек хочет прийти. Кто написал, тем купила. Билеты стоили 500 рублей, на центральную трибуну — 1000. Получилось билетов 50 или даже побольше, тысяч 40 потратила. Мне не жалко», — приводит её слова СЭ.

При этом она отметила, что и ВФЛА сейчас много делает для популяризации лёгкой атлетики в стране.

Ранее Кнороз раскритиковала судей после победы на чемпионате России по лёгкой атлетике.