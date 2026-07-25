Ynet: у дома министра нацбезопасности Израиля Бен-Гвира упал беспилотник

Беспилотник упал рядом с домом министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в поселении Кирьят-Арба. Об этом сообщает Ynet.
По данным издания, на дроне не было взрывчатки. Его изъяли военные, пострадавших нет. Кто запустил беспилотник и с какой целью, пока неизвестно, обстоятельства произошедшего выясняются.
В канцелярии министра сообщили, что Бен-Гвира проинформировали об инциденте, а он сам и его семья не пострадали.
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