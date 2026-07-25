Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ynet: на Западном берегу близ дома министра нацбезопасности Израиля упал БПЛА

Итамар Бен-Гвир и его семья находятся в безопасности, утверждает портал.

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Небольшой беспилотник упал близ дома израильского министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в еврейском поселении Кирьят-Арба на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил портал Ynet.

По его данным, в результате инцидента пострадавших нет, сам министр и его семья находятся в безопасности. Дрон забрали представители Армии обороны Израиля, указывает Ynet.

По информации гостелерадиокомпании Kan, речь идет о небольшом беспилотнике для фотосъемки.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше