Ynet: на Западном берегу близ дома министра нацбезопасности Израиля упал БПЛА

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Небольшой беспилотник упал близ дома израильского министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в еврейском поселении Кирьят-Арба на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил портал Ynet.
По его данным, в результате инцидента пострадавших нет, сам министр и его семья находятся в безопасности. Дрон забрали представители Армии обороны Израиля, указывает Ynet.
По информации гостелерадиокомпании Kan, речь идет о небольшом беспилотнике для фотосъемки.
Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.Читать дальше