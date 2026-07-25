Депутат Рады Дубинский назвал цель организаторов акций против отставки Федорова

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Акции в поддержку отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова организованы силами, заинтересованными в переделе власти при сохранении курса на продолжение войны. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Особенностью “картонных протестов” является то, что у них нет видимого лидера с политическими требованиями смены власти или ее модели, — написал парламентарий в своем Telegram-канале. — Борьба идет за передел сфер влияния внутри существующей системы, что никакой качественной перезагрузки принести не может. Происходит симуляция изменений при неизменном курсе на продолжение войны».
«Решения при этом принимаются не для достижения результата, условной “перемоги”, а для удовлетворения аппетитов тех, кто зарабатывает на войне», — указал парламентарий. По его мнению, «с эффективностью это не имеет ничего общего и будет вести только к ухудшению положения на фронте». «Что, впрочем, совсем не беспокоит организаторов, так как их заработок — в процессе, а не в результате», — подытожил депутат.
14 июля Федоров был смещен с поста. Владимир Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. При этом украинские политики и СМИ увязали отставку министра с еще двумя обстоятельствами. Федорова поддерживают либеральные западные круги, которые хотят контролировать ситуацию в стране. Второй фактор — личная конкуренция: Федоров в последнее время обрел значительный политический вес и высокий рейтинг, а Зеленский не терпит соперников.
16 июля на Украине начались массовые митинги с требованием вернуть Федорова и уволить Сырского. На последнее Зеленский согласился на шестой день протестов, уже 22 июля новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый. Однако участники акций по-прежнему требуют восстановить Федорова в должности.