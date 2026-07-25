Депутат Рады Дубинский назвал цель организаторов акций против отставки Федорова

«Решения при этом принимаются не для достижения результата, условной “перемоги”, а для удовлетворения аппетитов тех, кто зарабатывает на войне», — указал парламентарий. По его мнению, «с эффективностью это не имеет ничего общего и будет вести только к ухудшению положения на фронте». «Что, впрочем, совсем не беспокоит организаторов, так как их заработок — в процессе, а не в результате», — подытожил депутат.