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«Им повезло, что я их друг». Трамп ответил на вопрос о Европе

Трамп заявил, что Европе повезло иметь его в качестве друга.

НЬЮ-ЙОРК, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что европейским союзникам Штатов повезло иметь его в качестве друга.

«Им повезло, что я их друг», — сказал Трамп.

Так он ответил на вопрос журналистки французского телеканала LCI Сони Дриди о том, есть ли у него послание европейским союзникам. Она поделилась цитатами президента США в Х.

Трамп при этом регулярно критикует европейские власти за миграционную политику, а также заявляет, что их подход к вопросам энергетики наносит ущерб региону.

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