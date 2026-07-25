Средства ПВО уничтожили беспилотник над Рязанской областью

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщил глава региона Павел Малков.
«Пострадавших и повреждений нет», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за день уничтожили 146 украинских беспилотников над российской территорией.
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