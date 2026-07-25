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Средства ПВО уничтожили беспилотник над Рязанской областью

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщил глава региона Павел Малков.

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщил глава региона Павел Малков.

«Пострадавших и повреждений нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за день уничтожили 146 украинских беспилотников над российской территорией.

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