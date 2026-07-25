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The Sun: Великобритания может вступить в оборонный банк НАТО

Новый министр финансов Соединенного Королевства Джон Хили поддерживает вступление в DSRB, в отличие от своей предшественницы Рейчел Ривс, сообщила газета.

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Великобритания рассматривает возможность присоединения к Банку обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB), создаваемому под руководством Канады для финансирования милитаризации стран — членов НАТО. Об этом сообщила еженедельная газета The Sun on Sunday со ссылкой на источники.

По ее данным, новый министр финансов Соединенного Королевства Джон Хили поддерживает вступление в DSRB, в отличие от своей предшественницы Рейчел Ривс, которая выступала против взноса в размере 1 млрд евро для участия в проекте. Кроме того, глава британского Минобороны Уэз Стритинг положительно относится к этой инициативе.

Ранее сообщалось, что о готовности участвовать в учреждении DSRB объявили Албания, Бельгия, Греция, Канада, Латвия, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. Штаб-квартира финансового консорциума будет располагаться в Монреале, цель его создания — привлечение до $134 млрд на финансирование военных проектов.

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