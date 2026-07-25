The Sun: Великобритания может вступить в оборонный банк НАТО

По ее данным, новый министр финансов Соединенного Королевства Джон Хили поддерживает вступление в DSRB, в отличие от своей предшественницы Рейчел Ривс, которая выступала против взноса в размере 1 млрд евро для участия в проекте. Кроме того, глава британского Минобороны Уэз Стритинг положительно относится к этой инициативе.