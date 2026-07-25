В Бразилии футболистка дважды ударила ногой по голове лежавшую на паркете соперницу

В Бразилии во время футзального матча одна из спортсменок ударила ногой по голове лежавшую на паркете соперницу.
Инцидент произошёл во время игры чемпионата муниципалитета Эусебио по женскому футзалу между командами RDJ Sport и As Resenhas.
После одного из эпизодов во втором тайме футзалистка из RDJ Sport оказалась лежащей на паркете. К ней подошла соперница из As Resenhas и дважды ударила ту ногой по голове.
Сразу после этого другая спортсменка попыталась остановить нападавшую, но сама получила удар кулаком по лицу.
После игры мэрия Эусебио заявила, что проявившую агрессию девушку отстранили от участия в любых спортивных мероприятиях на следующие пять лет.
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