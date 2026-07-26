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Гатилов: Лондон и Париж начинают скрытное наращивание ядерных арсеналов

Гатилов: Британия и Франция начинают скрытное наращивание ядерных арсеналов.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 24 июл — РИА Новости. Лондон и Париж приступают к скрытному наращиванию ядерных арсеналов, попирая проповедуемый ими принцип транспарентности, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Лондон и Париж приступают к непрозрачному, а, иными словами, скрытному наращиванию своих ядерных арсеналов — их не смущает, что тем самым они попирают проповедуемый ими самими принцип транспарентности», — сказал дипломат.

Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявил, что страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.

«Более того, британцы вновь открывают свои аэродромы для размещения американского “тактического” ядерного оружия, а французы рассуждают о модальностях “передового сдерживания”, вовлекая неядерные страны Европы в дестабилизирующие схемы по аналогии с “совместными ядерными миссиями” НАТО», — добавил Гатилов.

Как заявлял Макрон, к «доктрине» Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил в интервью РИА Новости, что наращивание Британией и Францией их ядерных потенциалов ведет к раскручиванию гонки ядерных вооружений и не соответствует целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что закупка Великобританией американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, требует учета в планировании Москвы в том, что касается противодействия британскому ядерному сдерживанию.

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