Путин поздравил моряков с Днём ВМФ

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Военно-морского флота.
Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
«Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы», — сказал он.
Президент также поблагодарил военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи России.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ко Дню Военно-морского флота оформят 38 адресов в шести районах. Всего планируется задействовать 1187 единиц оборудования.
Также военкор Евгений Поддубный выступил с идеей давать боевым кораблям имена героев спецоперации.