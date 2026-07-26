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Путин поздравил моряков с Днём ВМФ

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Военно-морского флота.

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Военно-морского флота.

Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы», — сказал он.

Президент также поблагодарил военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи России.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ко Дню Военно-морского флота оформят 38 адресов в шести районах. Всего планируется задействовать 1187 единиц оборудования.

Также военкор Евгений Поддубный выступил с идеей давать боевым кораблям имена героев спецоперации.