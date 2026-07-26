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Путин: профессионализм российских морпехов во многом определяет ход СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что профессионализм и дерзость российских морпехов во многом определяют ход СВО.

Президент России Владимир Путин заявил, что профессионализм и дерзость российских морпехов во многом определяют ход СВО.

Об этом он сказал в поздравлении с Днём Военно-морского флота, опубликованном на сайте Кремля.

«Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции», — отметил президент.

Путин добавил, что десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства.

Президент России поздравил моряков с Днём Военно-морского флота.

Ранее Путин отметил вклад следователей в решение задач специальной военной операции.