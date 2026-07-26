Путин: профессионализм российских морпехов во многом определяет ход СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что профессионализм и дерзость российских морпехов во многом определяют ход СВО.
Об этом он сказал в поздравлении с Днём Военно-морского флота, опубликованном на сайте Кремля.
«Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции», — отметил президент.
Путин добавил, что десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства.
Президент России поздравил моряков с Днём Военно-морского флота.
Ранее Путин отметил вклад следователей в решение задач специальной военной операции.