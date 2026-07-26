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Путин: ВМФ принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности России

Военно-морскому флоту принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности России, заявил российский лидер Владимир Путин.

Военно-морскому флоту принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности России, заявил российский лидер Владимир Путин.

Об этом он сказал в поздравлении с Днём Военно-морского флота, опубликованном на сайте Кремля.

«Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что профессионализм и дерзость российских морпехов во многом определяют ход СВО.

Президент России поздравил моряков с Днём Военно-морского флота.

Ранее военкор Евгений Поддубный выступил с идеей давать боевым кораблям имена героев спецоперации.