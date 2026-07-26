Путин: ВМФ принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности России

Военно-морскому флоту принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности России, заявил российский лидер Владимир Путин.
Об этом он сказал в поздравлении с Днём Военно-морского флота, опубликованном на сайте Кремля.
«Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане», — отметил Путин.
Он также подчеркнул, что профессионализм и дерзость российских морпехов во многом определяют ход СВО.
Президент России поздравил моряков с Днём Военно-морского флота.
Ранее военкор Евгений Поддубный выступил с идеей давать боевым кораблям имена героев спецоперации.