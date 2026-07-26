Жара в Абу‑Даби: Анкалаев избил Гуськова, Куниев оформил первый нокаут, а Зайнуков ярко дебютировал в UFC

Очередной турнир UFC в Абу‑Даби сложился как нельзя удачно для российских бойцов. В главном поединке вечера Магомед Анкалаев смотрелся предпочтительнее Богдана Гуськова в стойке на протяжении четырёх раундов, а в начале заключительного добил того в партере. Ризван Куниев доминировал весь поединок и нокаутировал Тайрелла Форчуна ударом колена. В свою очередь, Магомед Зайнуков и Абубакар Вагаев одержали победы единогласным решением судей в дебютных поединках в промоушене, причём первый не отдал сопернику ни раунда.
Главный кард турнира UFC Fight Night в Абу-Даби открывал поединок двух соотечественников — Абубакара Вагаева и Сайгида Изагахмаева. После эпического противостояния двух бывших спарринг-партнёров — Александра Волкова и Сергея Павловича — организация решила продолжить тренд на очные встречи россиян и свела в клетке воспитанника Абдулманапа Нурмагомедова с другом и земляком Хамзата Чимаева. Изначально соперником последнего должен был стать Магомедрасул Гасанов, но за полтора месяца до поединка он снялся и отложил свой дебют.
Однако лига не отступила от первоначального замысла и организовала схватку под афишей «команда Хабиба против команды Хамзата». Большинство зрителей ждали борцовское противостояние и не ошиблись.
С первых секунд спортсмены сошлись в клинче, где активнее оказался чеченец. Вагаев предложил оппоненту изнурительный стиль: оказывал давление, наносил плотные удары локтями и неоднократно переводил на канвас с последующим контролем. Впрочем, Изагахмаев умело работал вторым номером и благодаря грамотной обороне сводил на нет атаки и попытки соперника провести приём.
Сценарий изменился лишь в третьем раунде, большую часть которого бойцы провели в стойке. Дагестанец действовал точнее и работал сериями, но накопившаяся усталость мешала нанести нокаутирующий удар. Более того, сосредоточившись на атаках, он едва не забыл о защите и позволил Вагаеву провести эффектный тейкдаун под одну ногу.
Однако в партере Изагахмаев перехватил инициативу и дважды подряд попытался закончить бой досрочно: сначала предпринял попытку провести ручной треугольник, а затем вышел на удушающий приём со спины. Оба раза Абубакар сумел защититься и благодаря более убедительному выступлению в первом и втором отрезках одержал победу единогласным решением судей.
Следующим из соотечественников под сводами «Этихад Арены» появился Ризван Куниев — один из теневых претендентов на титул в тяжёлом весе. 34-летний боец дрался в промоушене только с рейтинговыми соперниками, а после неожиданной победы над Жаилтоном Алмейдой сам ворвался в топ-10 своего дивизиона. Окончательно укрепить претензии на звание элитного тяжеловеса Куниеву предстояло в схватке с опытным Тайреллом Форчуном.
Американец долгое время выступал в Bellator и сделал себе имя за счёт разрушительного удара — в 18 схватках он одержал 11 побед нокаутом. Однако раскрыть свой главный козырь в поединке с россиянином не удалось. Ризван моментально завладел инициативой и благодаря разнообразию в стойке нередко заставал оппонента врасплох, не позволяя тому нащупать дистанцию для акцентированного удара.
Причём наибольший урон уроженец Дагестана наносил ногами: в первой пятиминутке попал с разворота в печень и заставил Форчуна отступить, а во второй — поймал коленом на сближении. Американец буквально не поспевал за чужими атаками, но при этом демонстрировал завидную выносливость и старался отвечать редкими одиночными ударами правой. Но перехватить инициативу и даже дотерпеть до судейского решения ему всё же не удалось.
В заключительном отрезке Куниев продолжил давить и в итоге добился первого нокаута в UFC: зажав оппонента у сетки, он дождался встречной атаки и вовремя выпрыгнул. А добивающий удар коленом стал для Тайрелла фатальным.
Досрочной победы в столице ОАЭ ждали и от Магомеда Зайнукова. Ученик школы Абдулманапа Нурмагомедова ещё до дебюта в промоушене обзавёлся обширной фанатской базой — во многом благодаря Исламу Махачеву, который первым публично раскрыл прозвище товарища, Чанко, образованное от названия его родового села. Впрочем, иностранные поклонники расслышали его неверно и стали звать атлета «Джон Порк» — в честь популярного в американских соцсетях мема про человека-свинью. Шутка зашла настолько далеко, что бойцу пришлось публично поправлять фанатов.
Завоевать любовь западной аудитории дагестанцу помог и стиль: в отличие от партнёров по команде, он преимущественно дерётся в стойке, а в главную лигу планеты попал через Претендентскую серию Даны Уайта, где установил рекорд лёгкого веса по значимым ударам. Соперником Зайнукова в дебютной схватке стал другой новичок — нокаутёр Дамиан Жепецкий, выступавший в лиге Криштиану Роналду и Илии Топурии и даже называвший себя членом коллектива испанца, пытаясь создать дополнительное напряжение.
Более молодой поляк с первых секунд полетел вперёд и попытался задавить оппонента у сетки. В ответ россиянин предпочёл не тратить силы и грамотно оборонялся. На средней дистанции Чанко предугадывал большую часть выпадов соперника, работал сериями, а также пускал в ход коронный удар — локтем на сближении.
Несмотря на то что Зайнуков регулярно обращался к этому приёму, Жепецкий не успевал его блокировать, и во время выхода из очередного клинча у него открылось рассечение над глазом. Отечественный атлет, почувствовав запах крови, принялся наращивать давление и демонстрировал разнообразные комбинации. Апофеозом стал эффектный удар прямой ногой в лоб.
В итоге к финальному гонгу Магомед нанёс ровно в пять раз больше акцентированных выстрелов — 105 против 21 — и не оставил судьям иных вариантов, кроме как единогласно присудить ему победу.
Закрывать вечер предстояло Магомеду Анкалаеву, возвращавшемуся в октагон после обидного поражения от Алекса Перейры и утраты пояса в полутяжёлом весе. Изначально реабилитироваться за то поражение и вернуться в титульную гонку дагестанец должен был в поединке с Халилом Раунтри. Однако за две недели до выхода в октагон тот получил травму.
Спасать турнир в Абу-Даби пришлось Богдану Гуськову, который изменил планы и отказался от боя в Белграде с Яном Блаховичем ради возможности самому приблизиться к поясу. Узбек по прозвищу Царевич подходил к поединку с серией из четырёх досрочных побед и одной ничьей, закрепив за собой статус атлета с нокаутирующим ударом.
Однако на старте Гуськов не спешил идти в размен. Напротив, бывший чемпион разыграл свои карты и навязал привычный стиль: в комфортной манере поджимал соперника к сетке ударами ног, не спеша при этом взвинчивать темп и сокращать дистанцию. К экватору поединка для узбека сложилась крайне некомфортная ситуация: он так и не смог подстроиться под оппонента и завладеть, поэтому от поражения его мог спасти только нокаут. Однако Анкалаев в начале четвёртого раунда провёл тейкдаун.
В борьбе дагестанец начал планомерно громить оппонента, чередуя удары по корпусу и голове. Грамотно меняя позиции, экс-чемпион оказался за спиной у Богдана и регулярно предпринимал попытки задушить его. Несмотря на то что каждый раз Царевичу удавалось разорвать захват, оборона отняла у него все силы.
Защищаться в заключительном отрезке он уже попросту не мог. За две минуты до финального гонга Анкалаев активизировался и взвинтил темп атак, вынудив рефери Марка Годдарда остановить поединок.