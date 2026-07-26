Жара в Абу‑Даби: Анкалаев избил Гуськова, Куниев оформил первый нокаут, а Зайнуков ярко дебютировал в UFC

Однако на старте Гуськов не спешил идти в размен. Напротив, бывший чемпион разыграл свои карты и навязал привычный стиль: в комфортной манере поджимал соперника к сетке ударами ног, не спеша при этом взвинчивать темп и сокращать дистанцию. К экватору поединка для узбека сложилась крайне некомфортная ситуация: он так и не смог подстроиться под оппонента и завладеть, поэтому от поражения его мог спасти только нокаут. Однако Анкалаев в начале четвёртого раунда провёл тейкдаун.