МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Атака вооруженных сил Украины по турбазам Кирилловки на Запорожье — это часть плана Запада по легализации убийств мирных людей для мирового сообщества, который реализует Киев. Об этом заявил ТАСС руководитель секретариата регионального отделения международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» по Запорожской области Александр Патаман.
«Киев реализует план Запада по легализации убийств мирных людей в ходе военных действий. Обстрел базы отдыха в Кирилловке — это продолжение реализации плана западных союзников Киева по снижению “порога бесчеловечности” в обществе в ходе ведения военных действий в мире. Мы помним недавний зверский обстрел рынка в Токмаке, помним обстрелы больниц и школьных автобусов», — заявил Патаман.
Он отметил, что действия киевского режима идентичны тактике действий западных союзников Украины в других горячих точках мира.