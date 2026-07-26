Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Патаман: удар по Кирилловке входит в план Запада по легализации убийств

Действия киевского режима идентичны тактике западных союзников Украины в других горячих точках мира, отметил руководитель секретариата регионального отделения международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» по Запорожской области.

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Атака вооруженных сил Украины по турбазам Кирилловки на Запорожье — это часть плана Запада по легализации убийств мирных людей для мирового сообщества, который реализует Киев. Об этом заявил ТАСС руководитель секретариата регионального отделения международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» по Запорожской области Александр Патаман.

«Киев реализует план Запада по легализации убийств мирных людей в ходе военных действий. Обстрел базы отдыха в Кирилловке — это продолжение реализации плана западных союзников Киева по снижению “порога бесчеловечности” в обществе в ходе ведения военных действий в мире. Мы помним недавний зверский обстрел рынка в Токмаке, помним обстрелы больниц и школьных автобусов», — заявил Патаман.

Он отметил, что действия киевского режима идентичны тактике действий западных союзников Украины в других горячих точках мира.

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше