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МИД Ирана вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины

Причиной стал удар ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

ТЕГЕРАН, 26 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины и вручило ему ноту протеста в связи с ударом ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

Согласно позиции МИД Ирана, которую приводит гостелерадио, исламская республика будет защищать свою безопасность и национальные интересы и не оставит без ответа посягательства на жизнь и имущество своих граждан.

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