Путин: военно-морские силы России постоянно развиваются

Военно-морские силы России постоянно развиваются, заявил российский лидер Владимир Путин.
Об этом он сказал в поздравлении с Днём Военно-морского флота, опубликованном на сайте Кремля.
«Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются», — отметил Путин.
Президент добавил, что набирает мощь морская составляющая ядерной триады страны, а также продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов.
Кроме того, по его словам, совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и лётных частей, а также растёт профессионализм моряков.
Путин подчеркнул, что ВМФ принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности России.
Президент России поздравил моряков с Днём Военно-морского флота.
Ранее военкор Евгений Поддубный выступил с идеей давать боевым кораблям имена героев спецоперации.