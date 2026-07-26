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Путин: военно-морские силы России постоянно развиваются

Военно-морские силы России постоянно развиваются, заявил российский лидер Владимир Путин.

Военно-морские силы России постоянно развиваются, заявил российский лидер Владимир Путин.

Об этом он сказал в поздравлении с Днём Военно-морского флота, опубликованном на сайте Кремля.

«Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются», — отметил Путин.

Президент добавил, что набирает мощь морская составляющая ядерной триады страны, а также продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов.

Кроме того, по его словам, совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и лётных частей, а также растёт профессионализм моряков.

Путин подчеркнул, что ВМФ принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности России.

Президент России поздравил моряков с Днём Военно-морского флота.

Ранее военкор Евгений Поддубный выступил с идеей давать боевым кораблям имена героев спецоперации.