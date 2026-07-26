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Axios: Оман и Иран близки к сделке по Ормузскому проливу

Оман и Иран достигли прогресса на переговорах по Ормузскому проливу, пишет Axios со ссылкой на источники. По информации издания, страны могут достичь соглашения о возобновлении судоходства в проливе до конца выходных.

Оман и Иран достигли прогресса на переговорах по Ормузскому проливу, пишет Axios со ссылкой на источники. По информации издания, страны могут достичь соглашения о возобновлении судоходства в проливе до конца выходных.

Как добавили собеседники Axios, делегация Омана прибыла на переговоры в Тегеран 24 июля. Через несколько часов, по словам источников, президент США Дональд Трамп отдал приказ американским войскам не наносить новых ударов по Ирану в пятницу.

Американские военнослужащие готовы возобновить атаки на Иран, но Дональд Трамп не отдавал такого приказа, добавляет Axios. Они также уточнили, что президенту США только предстоит решить, принимать ли сделку по возобновлению работы Ормузского пролива.

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