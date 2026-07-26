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Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ВМФ

Министр обороны России отметил высокий профессионализм и самоотверженность военных моряков, которые позволяют эффективно решать все поставленные задачи, в том числе в ходе СВО.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота. Об этом говорится в приказе министра, размещенном в канале ведомства в «Максе».

Белоусов отметил высокий профессионализм и самоотверженность военных моряков, которые позволяют эффективно решать все поставленные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции.

«Вы продолжаете славные флотские традиции, с честью выполняете свой воинский долг, укрепляете обороноспособность страны, — отметил министр обороны. — Сегодня вы определяете, каким быть нашему флоту. Делаете его сильным и современным».

Белоусов пожелал военным морякам и ветеранам крепкого флотского здоровья, успешной службы и, как принято говорить, семь футов под килем.

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