МИД Ирана вызвал украинского дипломата после атаки на иранское судно

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины и вручил ему ноту протеста в связи с атакой на иранское судно в Каспийском море.
Об этом сообщает IRIB.
«Также было подчёркнуто, что Исламская Республика Иран решительно защищает свою безопасность и национальные интересы и не оставит без ответа угрозы жизни и собственности своих граждан», — говорится в публикации.
Украина 25 июля атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего погиб один человек.
В МИД Ирана заявили, что Тегеран оставляет за собой право на ответ после атаки Украины на судно.
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