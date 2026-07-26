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МИД Ирана вызвал украинского дипломата после атаки на иранское судно

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины и вручил ему ноту протеста в связи с атакой на иранское судно в Каспийском море.

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины и вручил ему ноту протеста в связи с атакой на иранское судно в Каспийском море.

Об этом сообщает IRIB.

«Также было подчёркнуто, что Исламская Республика Иран решительно защищает свою безопасность и национальные интересы и не оставит без ответа угрозы жизни и собственности своих граждан», — говорится в публикации.

Украина 25 июля атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего погиб один человек.

В МИД Ирана заявили, что Тегеран оставляет за собой право на ответ после атаки Украины на судно.

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