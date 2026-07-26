В Киеве на фоне воздушной тревоги гремят взрывы

В Киеве прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в публикации.
В настоящее время в столице Украины, а также в ряде других регионов страны объявлена воздушная тревога.
Ранее взрыв раздался в Николаеве на юге Украины.
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