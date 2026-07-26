Обломки беспилотника повредили дом под Новороссийском

Обломки украинского беспилотника повредили частный дом в станице Раевской под Новороссийском, заявили в оперштабе Краснодарского края.
«В результате падения фрагментов БПЛА повреждена кровля частного дома и стены, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
Ранее мирный житель погиб при атаке FPV-дрона ВСУ на село Смородино в Белгородской области.
Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Рязанской областью.
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