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Обломки беспилотника повредили дом под Новороссийском

Обломки украинского беспилотника повредили частный дом в станице Раевской под Новороссийском, заявили в оперштабе Краснодарского края.

Обломки украинского беспилотника повредили частный дом в станице Раевской под Новороссийском, заявили в оперштабе Краснодарского края.

«В результате падения фрагментов БПЛА повреждена кровля частного дома и стены, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

Ранее мирный житель погиб при атаке FPV-дрона ВСУ на село Смородино в Белгородской области.

Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Рязанской областью.

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