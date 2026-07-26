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МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины после атаки ВСУ

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного Киева после удара украинских войск по судну в Каспийском море, сообщает Press TV.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного Киева после удара Вооружённых сил Украины по судну в Каспийском море, сообщает Press TV.

«МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране в связи с военным нападением Украины на иранское торговое судно в Каспийском море», — говорится в сообщении.

Напомним, в Иране заявили, что Киев атаковал торговое судно под иранским флагом в акватории Каспийского моря. По предварительным данным, один человек погиб, ещё несколько человек получили травмы.

В МИД Ирана подчеркнули, что речь идёт о нарушении устава Организации Объединённых Наций и акте агрессии. Тегеран решительно осудил действия Украины.

В ведомстве отметили, что Иран оставляет за собой полное право на принятие ответных мер в связи с инцидентом.

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