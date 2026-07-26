Белоусов поздравил моряков с днем ВМФ

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с днем Военно-морского флота.
«Двадцать шестого июля в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Военно-морского флота. Более трех веков военные моряки несут бессменную вахту у морских рубежей нашей Родины, демонстрируют исключительное мужество и отвагу, верность присяге и Андреевскому флагу», — говорится в приказе министра обороны России.
Белоусов отметил, что во время войн и вооруженных конфликтов они неизменно проявляли самоотверженность и героизм, надежно обеспечивали национальные интересы государства в удаленных районах Мирового океана, успешно боролись с международным терроризмом и пиратством.
«Сегодня военнослужащие Военно-морского флота достойно продолжают славные традиции предшественников. Благодаря высокому профессионализму, сплоченности и взаимовыручке они действуют четко и грамотно в ходе специальной военной операции, эффективно решают все поставленные задачи», — сказано в приказе.
Белоусов также выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью выполнять свой воинский долг, будет способствовать укреплению обороноспособности страны. «Особую признательность выражаю ветеранам, чьи подвиги и заслуги являются примером для молодых солдат и офицеров», — добавил глава МО РФ.
«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с Днем Военно-морского флота! Желаю всем крепкого здоровья, успехов и дальнейших свершений на благо Родины!» — заключил министр обороны России в своем сообщении.