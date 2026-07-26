Кэти Перри возмутилась, что Белый дом использовал ее трек

«Я глубоко потрясена и возмущена тем, что песня Firework используется в аккаунте Белого дома в TikTok в качестве фоновой музыки в видео с военными ударами. Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал, и я ни в коем случае не оправдываю это», — написала певица на своей странице в соцсети Х.