NYP: США могут задействовать тысячи солдат в операции по захвату иранского урана

По словам собеседника газеты, в операции могут быть задействованы тысячи военнослужащих сухопутных войск. Они, как отмечается, будут штурмовать объекты, преодолевая минные ловушки, используя строительные отряды и обеспечивая присутствие оборонительных блокирующих сил вокруг них.