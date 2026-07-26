NYP: США могут задействовать тысячи солдат в операции по захвату иранского урана

США изучают план по захвату запасов обогащённого урана с иранских ядерных объектов и могут задействовать в операции тысячи военнослужащих, пишет New York Post со ссылкой на источники.
«Американские силы специального назначения ждут подходящего момента, чтобы начать “самую сложную операцию в военной истории” по захвату обогащённого урана в Иране на хорошо укреплённых ядерных объектах», — говорится в публикации.
По словам собеседника газеты, в операции могут быть задействованы тысячи военнослужащих сухопутных войск. Они, как отмечается, будут штурмовать объекты, преодолевая минные ловушки, используя строительные отряды и обеспечивая присутствие оборонительных блокирующих сил вокруг них.
«Затем небольшая группа спецназовцев будет осуществлять фактическое извлечение — “крайне опасный” процесс», — пишет газета.
Как заключает издание, это была бы сложная с точки зрения логистики операция в условиях конфликта.
В июне телеканал CNN сообщил, что военнослужащие Вооружённых сил США предупредили главу американской администрации о рисках тяжёлых потерь в ходе проведения наземной операции по захвату иранского острова Харк.