Военные США высадились для досмотра на танкер в Аравийском море

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Американские военные 25 июля высадились на танкер в Аравийском море, чтобы провести досмотр судна. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
«Сегодня силы США высадились для проверки на борт танкера Charminar, который шел в Аравийском море под флагом Коморских Островов. Теперь танкер продолжает свой путь», — говорится в публикации на странице CENTCOM в X.
Командование подтвердило, что 24 июля вывело из строя танкер Lavine, который следовал в Оманском заливе под флагом Мозамбика. Всего с момента возобновления 14 июля морской блокады Ирана американские военные перенаправили 12 коммерческих судов, высадились на 2 судна и вывели 2 судна из строя, говорится в публикации.