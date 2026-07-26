Военные США высадились для досмотра на танкер в Аравийском море

Командование подтвердило, что 24 июля вывело из строя танкер Lavine, который следовал в Оманском заливе под флагом Мозамбика. Всего с момента возобновления 14 июля морской блокады Ирана американские военные перенаправили 12 коммерческих судов, высадились на 2 судна и вывели 2 судна из строя, говорится в публикации.