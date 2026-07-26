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Гатилов: Британия и Франция начали скрытое наращивание ядерных арсеналов

Гатилов заявил о нарушении Лондоном и Парижем принципа ядерной транспарентности.

Источник: Комсомольская правда

Британия и Франция начали скрытое наращивание своих ядерных арсеналов, несмотря на провозглашенный ими принцип транспарентности. Об этом заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Лондон и Париж приступают к непрозрачному, а, иными словами, скрытному наращиванию своих ядерных арсеналов — их не смущает, что тем самым они попирают проповедуемый ими самими принцип транспарентности», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Гатилов добавил, что Британия возобновляет подготовку своих аэродромов для размещения ЯО США. Франция обсуждает концепцию «передового сдерживания», вовлекая неядерные страны ЕС в дестабилизирующие механизмы по аналогии с «совместными ядерными миссиями» НАТО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обозначила четкую красную линию для стран НАТО, исключив возможность безнаказанного удара по территориям России. По ее словам, Москва готова будет дать жесткий и разрушительный ответ.

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