Гатилов: Британия и Франция начали скрытое наращивание ядерных арсеналов

«Лондон и Париж приступают к непрозрачному, а, иными словами, скрытному наращиванию своих ядерных арсеналов — их не смущает, что тем самым они попирают проповедуемый ими самими принцип транспарентности», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.