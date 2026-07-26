Гатилов: Британия и Франция начали скрытое наращивание ядерных арсеналов

«Лондон и Париж приступают к непрозрачному, а, иными словами, скрытному наращиванию своих ядерных арсеналов — их не смущает, что тем самым они попирают проповедуемый ими самими принцип транспарентности», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обозначила четкую красную линию для стран НАТО, исключив возможность безнаказанного удара по территориям России. По ее словам, Москва готова будет дать жесткий и разрушительный ответ.
Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.Читать дальше