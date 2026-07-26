МИД Ирана обвинил Украину в атаке на торговое судно в Каспийском море

Зеленский не назвал атакованные суда, не указал их государственную принадлежность и не сообщил, где именно произошли удары. Он также заявил, что Россия передает Ирану разведывательную и спутниковую информацию, которая может использоваться при планировании военных операций на Ближнем Востоке.