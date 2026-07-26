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Марочко: ВСУ отступают из Захаровки на юго-восток от села

Украинские военные закрепились на запасных позициях в районе Василевки, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Потеряв контроль над Захаровкой Харьковской области, подразделения Вооруженных сил Украины бегут на юго-восток от села. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«От Захаровки движение украинских боевиков идет в юго-восточном направлении. Сейчас они закрепились на запасных позициях в районе Василевки», — сказал он.

Марочко отметил, что, отступая к Василевке, украинские войска оказываются «в крайне невыгодном для них положении», поскольку на этом участке их прикрывает только небольшая лесистая местность. «На этом участке идет береговая линия речки Плотва — вдоль нее есть довольно-таки широкие пространства, и, естественно, закрепиться там противнику весьма сложно, тем более это низина. Наши же военнослужащие уже взяли под контроль некоторые высоты, которые позволяют контролировать довольно-таки большие участки местности», — уточнил военный эксперт.

Российские войска установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области 24 июля, сообщили в Минобороны РФ.

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