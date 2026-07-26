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Путин поздравил военных моряков с Днём ВМФ и отметил мощь ядерной триады

Президент России Владимир Путин поздравил моряков и всех граждан страны с Днём Военно-морского флота. Глава государства обратился к соотечественникам в формате видеопоздравления.

Источник: Life.ru

Президент подчеркнул вклад всех поколений моряков в укрепление обороноспособности страны. Путин отметил, что ратные триумфы, ежедневный труд и научные достижения обеспечили России статус великой морской державы.

Поздравление Путина с Днём Военно-морского флота. Видео © Max / Кремль. Новости.

Глава государства отдельно остановился на возможностях современного флота.

«Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России», — сказал президент России.

Путин также упомянул темпы обновления корабельного состава.

«Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и лётных частей», — добавил он.

Президент выразил благодарность личному составу за службу и вклад в укрепление морской мощи государства. Глава страны пожелал успехов военным морякам и их близким.

День Военно-морского флота в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля.

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