Американские военные перенаправили 12 судов в рамках морской блокады Ирана

«По состоянию на 25 июля CENTCOM перенаправило 12 коммерческих судов, пытавшихся прорвать блокаду, вывело из строя два судна, которые не подчинились требованиям, и провело досмотр двух судов, чтобы обеспечить полное соблюдение блокады», — говорится в сообщении командования в Х.
Там также заявили, что в пятницу, 24 июля, военные вывели из строя танкер M/T Lavine под флагом Мозамбика в Оманском заливе после того, как экипаж якобы «неоднократно пытался нарушить блокаду и проигнорировал многократные предупреждения».
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