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Американские военные перенаправили 12 судов в рамках морской блокады Ирана

Американские военные перенаправили 12 судов, пытавшихся прорвать блокаду Ирана.

НЬЮ-ЙОРК, 26 июл — РИА Новости. Американские военные перенаправили 12 коммерческих судов, якобы пытавшихся прорвать военно-морскую блокаду Ирана, сообщило центральное командование вооруженных сил США.

«По состоянию на 25 июля CENTCOM перенаправило 12 коммерческих судов, пытавшихся прорвать блокаду, вывело из строя два судна, которые не подчинились требованиям, и провело досмотр двух судов, чтобы обеспечить полное соблюдение блокады», — говорится в сообщении командования в Х.

Там также заявили, что в пятницу, 24 июля, военные вывели из строя танкер M/T Lavine под флагом Мозамбика в Оманском заливе после того, как экипаж якобы «неоднократно пытался нарушить блокаду и проигнорировал многократные предупреждения».

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