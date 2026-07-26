Трамп пригрозил возобновить боевые действия против Ирана

Французская журналистка телеканала LCI Соня Дриди рассказала, что пыталась узнать у Трампа через телефон о возможности полномасштабной войны с Ираном.
«Если мы не получим 100% того, что хотим, — безусловно», — привела она слова президента США.
При этом Трамп не раскрыл конкретных требований, выдвигаемых США к Ирану.
По информации портала Axios, ссылающегося на источники, американские военные работают над планами в случае возвращения к крупномасштабным боевым действиям против Ирана, но на данный момент Трамп не дал соответствующих указаний. В пятницу же, по данным портала, Трамп приказал приостановить серию ударов по Ирану, которая продолжалась уже 13 дней подряд.