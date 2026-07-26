Трамп пригрозил возобновить боевые действия против Ирана

По информации портала Axios, ссылающегося на источники, американские военные работают над планами в случае возвращения к крупномасштабным боевым действиям против Ирана, но на данный момент Трамп не дал соответствующих указаний. В пятницу же, по данным портала, Трамп приказал приостановить серию ударов по Ирану, которая продолжалась уже 13 дней подряд.