При наезде автомобиля на толпу в Берлине погиб человек, ещё 14 пострадали

Как минимум один человек погиб, ещё 14 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в центре Берлина, сообщает N-TV со ссылкой на полицию.
«Предположительно, автомобиль въехал в парк Тиргартен и сбил нескольких человек, нанеся им травмы», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что водитель автомобиля скрылся с места происшествия. В операции по его поиску задействован вертолёт.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
Ранее сообщалось, что белый фургон на высокой скорости врезался в людей в центре Берлина.