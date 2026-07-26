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При наезде автомобиля на толпу в Берлине погиб человек, ещё 14 пострадали

Как минимум один человек погиб, ещё 14 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в центре Берлина, сообщает N-TV со ссылкой на полицию.

Источник: RT на русском

Как минимум один человек погиб, ещё 14 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в центре Берлина, сообщает N-TV со ссылкой на полицию.

«Предположительно, автомобиль въехал в парк Тиргартен и сбил нескольких человек, нанеся им травмы», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что водитель автомобиля скрылся с места происшествия. В операции по его поиску задействован вертолёт.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Ранее сообщалось, что белый фургон на высокой скорости врезался в людей в центре Берлина.