«Чрезвычайно опасно». На Западе началась паника из-за новой угрозы на СВО

«Нужно понимать опасность, с которой мы сталкиваемся. Ведь русские сейчас видят все большую эскалацию со стороны НАТО, все более прямое участие НАТО в конфликте. Кроме того, через несколько месяцев вы увидите, как украинская армия начнет испытывать на поле боя еще более серьезные трудности. И в какой-то момент страны НАТО снова начнут паниковать, пытаясь замедлить российское наступление. А потом они могут сделать что-нибудь глупое, например, еще сильнее пойти на эскалацию», — отметил он.