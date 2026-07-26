МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Запад может пойти на усиление эскалации на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в эфире YouTube-канала.
«Нужно понимать опасность, с которой мы сталкиваемся. Ведь русские сейчас видят все большую эскалацию со стороны НАТО, все более прямое участие НАТО в конфликте. Кроме того, через несколько месяцев вы увидите, как украинская армия начнет испытывать на поле боя еще более серьезные трудности. И в какой-то момент страны НАТО снова начнут паниковать, пытаясь замедлить российское наступление. А потом они могут сделать что-нибудь глупое, например, еще сильнее пойти на эскалацию», — отметил он.
По мнению Диесена, западные политики неуклонно ведут свои страны к прямому конфликту.
«Страны НАТО могут открыто говорить, что конфликт нужно перенести в Россию. Мы идем по очень рискованному пути, и 2026 год будет чрезвычайно опасным. Поэтому нам следует честно обсудить наше собственное участие в этой войне против России, начиная с 2014 года. Но мы этого не делаем», — подчеркнул профессор.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.