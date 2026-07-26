В Ростовской области из-за отключения тяговой подстанции задерживаются поезда

В Ростовской области из-за непогоды произошло отключение тяговой подстанции, задерживаются 27 пассажирских поездов.
Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).
«Сегодня 25 июля в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганный ветер и сильный дождь) в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движением поездов», — говорится в сообщении.
В связи с этим от 30 минут до четырёх часов задерживаются 27 поездов.
Восстановительные работы продолжаются.
Ранее стало известно, что штормовой ветер, гроза и сильный ливень привели к перебоям с энергоснабжением как минимум в 15 городах и районах Ростовской области.