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Британский дипломат высказался о планах отношений Лондона с Москвой

Политик Мюррей считает, что Лондон не откажется от конфронтации с Россией.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 26 июл — РИА Новости. Лондон не откажется от конфронтации с Россией в ближайшее время, заявил РИА Новости шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002−2004) Крейг Мюррей.

«Без революционных изменений в политической системе ничего не изменится. Все это настолько глубоко укоренилось в британском истеблишменте, в системе капитализма Великобритании и в интересах военно-промышленного комплекса. Политическая система становится все более авторитарной. Сами политики уже не являются ключевыми фигурами. Они лишь марионетки миллиардеров», — сказал Мюррей РИА Новости.

По словам эксперта, нынешние политики на самом деле не управляют страной. «Поэтому необходимые перемены должны быть по-настоящему революционными. При нынешней системе русофобия, к сожалению, стала своего рода необходимым элементом идеологии, на которой держится государство. Это крайне печально. Однако, как мне кажется, все больше людей отвергают такой подход», — добавил Мюррей.

Он подчеркнул, что русофобию британского государства не разделяет большинство британцев. «Большинство людей не испытывают ненависти к русским. Внушить такую ненависть людям непросто, поэтому принимается все больше репрессивных законов. Например, в скором станет незаконной публикация любой информации, полученной из источников российского правительства, независимо от ее содержания», — отметил собеседник агентства.

На его взгляд, «подобные абсурдные законы» свидетельствуют о том, что государству становится все труднее контролировать информационную повестку.

«К сожалению, в краткосрочной перспективе выйти из этой безумной ситуации будет непросто. Остается лишь надеяться, что власти не зайдут настолько далеко, чтобы развязать настоящую войну. Все, о чем они говорят, — это война. Они рассуждают о войне так, будто это нечто желательное», — пояснил он.

По мнению собеседника агентства, остается надеяться, что британские власти ограничатся получением прибыли от оборонной промышленности в мирное время и не втянут население в войну. «Но история показывает, что гонка вооружений порой приводит к войне случайно. Поэтому сейчас очень опасное время», — заключил Мюррей.

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