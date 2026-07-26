Британский дипломат высказался о планах отношений Лондона с Москвой

«К сожалению, в краткосрочной перспективе выйти из этой безумной ситуации будет непросто. Остается лишь надеяться, что власти не зайдут настолько далеко, чтобы развязать настоящую войну. Все, о чем они говорят, — это война. Они рассуждают о войне так, будто это нечто желательное», — пояснил он.