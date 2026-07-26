Во Франции трех мужчин арестовали за поджоги

«Трое мужчин были арестованы в субботу в департаменте Жиронда, опустошенном пожаром площадью 32 тысячи гектаров… Двое мужчин в возрасте 19 и 21 года были арестованы в 3 часа ночи (4.00 мск — ред.) в коммуне Ла-Тест-де-Бюш… В среду их будут судить за запуск фейерверков в направлении скоростной автомагистрали и спортивного комплекса… В тот же день еще один 33-летний мужчина был арестован вскоре после полуночи в коммуне Лормон, на окраине Бордо, за преднамеренный поджог кустарников», — сообщает газета.