Во Франции трех мужчин арестовали за поджоги

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Трое мужчин были арестованы в субботу за поджоги в департаменте Жиронда во Франции, пострадавшем от лесного пожара площадью 32 тысячи гектаров, сообщает газета Figaro со ссылкой на прокурора Бордо Рено Годеля.
Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены огнем. В течение недели огонь стремительно распространяется в департаментах Жиронда и Ланд на юго-западе страны.
«Трое мужчин были арестованы в субботу в департаменте Жиронда, опустошенном пожаром площадью 32 тысячи гектаров… Двое мужчин в возрасте 19 и 21 года были арестованы в 3 часа ночи (4.00 мск — ред.) в коммуне Ла-Тест-де-Бюш… В среду их будут судить за запуск фейерверков в направлении скоростной автомагистрали и спортивного комплекса… В тот же день еще один 33-летний мужчина был арестован вскоре после полуночи в коммуне Лормон, на окраине Бордо, за преднамеренный поджог кустарников», — сообщает газета.
В среду, после гибели двух пожарных во время тушения пожара в коммуне Мериньяк недалеко от Бордо, прокурор объявил об ужесточении уголовной ответственности за разведение огня и выбрасывание окурков. Теперь эти действия караются одним годом лишения свободы и штрафом в 15 тысяч евро, пишет издание.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.