Гатилов заявил о скрытном наращивании ядерных арсеналов Лондоном и Парижем

—Лондон и Париж приступают к непрозрачному, а, иными словами, скрытному наращиванию своих ядерных арсеналов, — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Он также отметил, что британцы вновь открывают свои аэродромы для размещения американского тактического ядерного оружия, а французы рассуждают о модальностях «передового сдерживания», вовлекая неядерные страны Европы в дестабилизирующие схемы по аналогии с совместными ядерными миссиями НАТО.
20 июля стало известно, что в ФРГ идут научные работы ядерно-оружейной направленности, которые вызывают беспокойство у одной из ключевых стран Североатлантического альянса (НАТО).
Тем временем министр обороны Литвы Робертас Каунас поддержал инициативу по внесению поправок в конституцию, которые предусматривают возможность размещения оружия массового поражения в стране, в том числе ядерного.