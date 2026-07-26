Гатилов заявил о скрытном наращивании ядерных арсеналов Лондоном и Парижем

Он также отметил, что британцы вновь открывают свои аэродромы для размещения американского тактического ядерного оружия, а французы рассуждают о модальностях «передового сдерживания», вовлекая неядерные страны Европы в дестабилизирующие схемы по аналогии с совместными ядерными миссиями НАТО.