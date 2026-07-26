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Гатилов заявил о скрытном наращивании ядерных арсеналов Лондоном и Парижем

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Лондон и Париж приступают к скрытному наращиванию своих ядерных арсеналов, попирая проповедуемый ими принцип транспарентности.

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Лондон и Париж приступают к скрытному наращиванию своих ядерных арсеналов, попирая проповедуемый ими принцип транспарентности.

—Лондон и Париж приступают к непрозрачному, а, иными словами, скрытному наращиванию своих ядерных арсеналов, — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что британцы вновь открывают свои аэродромы для размещения американского тактического ядерного оружия, а французы рассуждают о модальностях «передового сдерживания», вовлекая неядерные страны Европы в дестабилизирующие схемы по аналогии с совместными ядерными миссиями НАТО.

20 июля стало известно, что в ФРГ идут научные работы ядерно-оружейной направленности, которые вызывают беспокойство у одной из ключевых стран Североатлантического альянса (НАТО).

Тем временем министр обороны Литвы Робертас Каунас поддержал инициативу по внесению поправок в конституцию, которые предусматривают возможность размещения оружия массового поражения в стране, в том числе ядерного.

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