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Один человек погиб и 14 пострадали при наезде автомобиля на людей в Берлине

Как минимум один человек погиб, не менее 14 пострадали из-за наезда автомобиля на толпу в Берлине, передает агентство DPA.

Как минимум один человек погиб, не менее 14 пострадали из-за наезда автомобиля на толпу в Берлине, передает агентство DPA.

Berliner Zeitung передает, что инцидент произошел примерно в 22:00 по местному времени (23:00 мск) в парке Тиргартен. Там проходило крупнейшее в Европе шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). По словам очевидцев, в толпу въехал белый фургон.

Полиция сообщила о поиске подозреваемого. У здания Рейхстага оборудована вертолетная площадка для медицинских служб. Организаторы шествия объявили об отмене мероприятия, а на билборде возле Бранденбургских ворот появилась надпись «Эвакуация», пишет Berliner Zeitung.