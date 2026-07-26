Один человек погиб и 14 пострадали при наезде автомобиля на людей в Берлине

Berliner Zeitung передает, что инцидент произошел примерно в 22:00 по местному времени (23:00 мск) в парке Тиргартен. Там проходило крупнейшее в Европе шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). По словам очевидцев, в толпу въехал белый фургон.