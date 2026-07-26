Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: шесть альпинистов попросили о помощи на Эльбрусе

Группа из шести альпинистов попросила спасателей о помощи во время спуска с горы Эльбрус.

Источник: RT на русском

Группа из шести альпинистов попросила спасателей о помощи во время спуска с горы Эльбрус.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«Сегодня, 25 июля 2026 года, в 21:21 поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5,1 тыс. м зарегистрированная группа альпинистов в составе шести человек не может самостоятельно спустится и попросила о помощи», — говорится на сайте ведомства.

К альпинистам направились восемь спасателей.

Ранее на Эльбрусе во время восхождения на восточную вершину сорвались отец и 11-летний сын. Мужчина получил множественные травмы, ребёнок погиб.

Кроме того, сообщалось, что в Кабардино-Балкарии в урочище Джилы-Су у водопада Султан погибла туристка из Свердловской области.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше