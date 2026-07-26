МЧС: шесть альпинистов попросили о помощи на Эльбрусе

«Сегодня, 25 июля 2026 года, в 21:21 поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5,1 тыс. м зарегистрированная группа альпинистов в составе шести человек не может самостоятельно спустится и попросила о помощи», — говорится на сайте ведомства.