МЧС: шесть альпинистов попросили о помощи на Эльбрусе

Группа из шести альпинистов попросила спасателей о помощи во время спуска с горы Эльбрус.
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
«Сегодня, 25 июля 2026 года, в 21:21 поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5,1 тыс. м зарегистрированная группа альпинистов в составе шести человек не может самостоятельно спустится и попросила о помощи», — говорится на сайте ведомства.
К альпинистам направились восемь спасателей.
Ранее на Эльбрусе во время восхождения на восточную вершину сорвались отец и 11-летний сын. Мужчина получил множественные травмы, ребёнок погиб.
Кроме того, сообщалось, что в Кабардино-Балкарии в урочище Джилы-Су у водопада Султан погибла туристка из Свердловской области.