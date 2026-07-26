Фицо заявил об отказе Словакии участвовать в «коалиции желающих»

Издание euBrief в четверг сообщило, ссылаясь на посольство Франции в Словакии, о предполагаемом вступлении республики в «коалицию желающих». Однако в пятницу Фицо опроверг эту информацию, подчеркнув, что Словакия никогда не была и не станет членом «коалиции желающих», поддерживающей конфликт на Украине.