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Фицо заявил об отказе Словакии участвовать в «коалиции желающих»

Принадлежность к «коалиции желающих» противоречит мирной политике Словакии, заявил премьер-министр Роберт Фицо.

Источник: Reuters

Издание euBrief в четверг сообщило, ссылаясь на посольство Франции в Словакии, о предполагаемом вступлении республики в «коалицию желающих». Однако в пятницу Фицо опроверг эту информацию, подчеркнув, что Словакия никогда не была и не станет членом «коалиции желающих», поддерживающей конфликт на Украине.

«Участие в таком объединении противоречило бы сути нашей мирной политике. Мы сотрудничаем с Украиной, но на двусторонней основе», — заявил Фицо в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в социальной сети Facebook* в субботу.

Он напомнил, что Словакия не предоставляет Украине никакой военной или финансовой помощи, оказывая лишь гуманитарную поддержку.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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