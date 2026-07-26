Фицо заявил об отказе Словакии участвовать в «коалиции желающих»

Издание euBrief в четверг сообщило, ссылаясь на посольство Франции в Словакии, о предполагаемом вступлении республики в «коалицию желающих». Однако в пятницу Фицо опроверг эту информацию, подчеркнув, что Словакия никогда не была и не станет членом «коалиции желающих», поддерживающей конфликт на Украине.
«Участие в таком объединении противоречило бы сути нашей мирной политике. Мы сотрудничаем с Украиной, но на двусторонней основе», — заявил Фицо в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в социальной сети Facebook* в субботу.
Он напомнил, что Словакия не предоставляет Украине никакой военной или финансовой помощи, оказывая лишь гуманитарную поддержку.
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