Макаревич выхватил телефон из рук журналистки, которая хотела задать ему вопрос

Перед выступлением артиста на фестивале «Лайма Рандеву» журналистка «Известий» приблизилась к сцене, чтобы задать вопрос музыканту. Макаревич, как сообщает газета, выхватил телефон из рук девушки, когда увидел, что она планировала заснять беседу, после чего выключил на нём видеорежим.