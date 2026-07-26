Признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич* выхватил телефон из рук журналистки, которая хотела задать ему вопрос.
Перед выступлением артиста на фестивале «Лайма Рандеву» журналистка «Известий» приблизилась к сцене, чтобы задать вопрос музыканту. Макаревич, как сообщает газета, выхватил телефон из рук девушки, когда увидел, что она планировала заснять беседу, после чего выключил на нём видеорежим.
Как отмечает издание, вопрос задать не удалось, а Макаревич спокойно отправился на сцену.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Макаревич может иметь около 70 объектов недвижимости в России.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.