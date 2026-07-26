Пентагон: военные перенаправили 12 судов, пытавшихся прорвать блокаду Ирана

Военные Соединённых Штатов перенаправили 12 коммерческих судов, якобы пытавшихся прорвать военно-морскую блокаду Ирана, информирует CENTCOM.
В Центральном командовании ВС США уточнили, что два судна выведены из строя.
«CENTCOM перенаправило 12 коммерческих судов, пытавшихся прорвать блокаду, вывело из строя два судна, которые не подчинились требованиям, и провело досмотр двух судов, чтобы обеспечить полное соблюдение блокады», — говорится в сообщении, которое опубликовано в соцсети X*.
В Пентагоне отметили, что военные США вывели из строя танкер M/T Lavine под флагом Мозамбика в Оманском заливе. Это связано с тем, что экипаж судна якобы «неоднократно пытался нарушить блокаду и проигнорировал многократные предупреждения».
По словам президента США Дональда Трампа, Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары Соединённых Штатов.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.