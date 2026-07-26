Пентагон: военные перенаправили 12 судов, пытавшихся прорвать блокаду Ирана

В Пентагоне отметили, что военные США вывели из строя танкер M/T Lavine под флагом Мозамбика в Оманском заливе. Это связано с тем, что экипаж судна якобы «неоднократно пытался нарушить блокаду и проигнорировал многократные предупреждения».