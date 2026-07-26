WSJ: компании США стали отказываться от крупных трат на искусственный интеллект

Американские компании стали отказываться от крупных трат на искусственный интеллект, пишет The Wall Street Journal.
«Устав от растущих расходов, крупные и мелкие компании начинают использовать более дешёвые модели, в том числе произведённые в Китае», — говорится в материале.
Майк Саекс из ИИ-стартапа Cursor отметил, что для решения относительно рутинных задач не нужны самые мощные и дорогие модели ИИ.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа предпринимает новые шаги, чтобы усилить контроль над выпуском будущих моделей искусственного интеллекта, определяя, какие компании и организации получат доступ к передовым разработкам.