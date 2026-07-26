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WSJ: компании США стали отказываться от крупных трат на искусственный интеллект

Американские компании стали отказываться от крупных трат на искусственный интеллект, пишет The Wall Street Journal.

Американские компании стали отказываться от крупных трат на искусственный интеллект, пишет The Wall Street Journal.

«Устав от растущих расходов, крупные и мелкие компании начинают использовать более дешёвые модели, в том числе произведённые в Китае», — говорится в материале.

Майк Саекс из ИИ-стартапа Cursor отметил, что для решения относительно рутинных задач не нужны самые мощные и дорогие модели ИИ.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа предпринимает новые шаги, чтобы усилить контроль над выпуском будущих моделей искусственного интеллекта, определяя, какие компании и организации получат доступ к передовым разработкам.

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